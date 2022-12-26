56-летняя Синди Кроуфорд вышла в свет без макияжа и вызвала споры в сети

56-летняя модель Синди Кроуфорд вышла в свет без макияжа и вызвала споры в сети

Американская супермодель и актриса Синди Кроуфорд показала естественную внешность и вызвала споры в сети. Соответствующие снимки и комментарии появились на Daily Mail.

Папарацци сфотографировали 56-летнюю манекенщицу на улицах Лос-Анджелеса в оверсайз-свитере цвета хаки и расклешенных джинсах с завышенной линией талии. В качестве обуви она выбрала замшевые ботинки в тон верха, а в руках она держала бежевую сумку. При этом на изображениях видно, что знаменитость вышла в свет без макияжа.

Читатели издания неоднозначно отнеслись к внешнему виду Кроуфорд, о чем принялись писать в многочисленных комментариях под размещенными кадрами. «Она выглядит прекрасно для своих лет», «Плохо стареет», «Красивее дочери», «Как же я тебя люблю», «Если честно, она выглядит не лучшим образом», «Самая лучшая модель», — высказывались юзеры.

В ноябре супермодель Синди Кроуфорд стала героиней обложки журнала Haute Living и раскрыла способ борьбы со стрессом. На размещенном фото 56-летняя знаменитость позирует в сетчатых штанах и черной рубашке, из-под которой виднеется кружевное нижнее белье. Кроме того, она примерила длинную юбку и пиджак на голое тело.