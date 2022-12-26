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04:25, 26 декабря 2022Экономика

В США раскрыли последствия санкций против России для доллара

Профессор Рабил заявил об ослаблении доллара из-за кризиса на Украине

Фото: Lee Jae Won / Reuters

Профессор политологии Атлантического университета во Флориде Роберт Рабил рассказал, каким образом отразился конфликт на Украине на курсе доллара Об этом он написал в статье для французского портала Brunobertez.

Рабил заявил, что сейчас доллар служит ключевой валютой и большинство расчетов проводят в нем. Однако с 2000 года многие страны стараются ограничить использование этой валюты. Тенденция ослабления доллара в последнее время «набирает обороты», поскольку многие страны-участницы НАТО ввели санкции против России из-за кризиса на Украине.

Эксперт из США напомнил, что в июне этого года на 14-м саммите страны БРИКС обсуждали создание новой международной резервной валюты, а в марте соглашения по этому вопросу достигли в ЕАЭС. Рабил раскрыл последствия антироссийских ограничений для доллара и отметил снижение его роли в торговых операциях.

«Россия уже сделала китайский юань своей де-факто резервной валютой, а Иран начал использовать риал и российские рубли в торговых обменах с Москвой», — отметил он.

Профессор добавил, что ситуация на Украине показала «многие проблемы меняющегося мира». По его мнению, ответственность за формирование «нового порядка» несет Китай, арабские государства и другие.

Ранее россиянам назвали предел падения доллара. Экономист Михаил Беляев допустил его ослабление до 61 рубля.

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Марина Совина
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