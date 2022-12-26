Москвичи стали чаще есть фастфуд

«Ъ»: фастфуд стал в этом году единственным сегментом общепита, показавшим рост трафика

В январе-ноябре в Москве посещаемость заведений быстрого питания, в том числе точек на фудкортах, увеличилась на три процента год к году, а их обороты взлетели на 16 процентов, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на Focus Technologies.

По данным «Чек Индекс», заведения фастфуда нарастили число чеков в офлайне и онлайне на 18 процентов, а обороты — на 22 процента. Фастфуд стал в этом году единственным сегментом общепита, показавшим рост трафика. Кафе и рестораны потеряли три процента посетителей, хотя их выручка выросла на шесть процентов за счет роста среднего чека на 10 процентов.

Общее число классических заведений по всей России в четвертом квартале сократилось более чем на 10 процентов год к году, исключением оказались точки фастфуда, которых стало больше. Эксперты прогнозируют, что россияне в целях экономии начнут чаще готовить и есть дома, и даже сегмент быстрого питания начнет терять посетителей.

Ранее сообщалось, что классические рестораны начали добавлять в меню линейку быстрого питания. В частности, в «Шоколаднице» решили продавать бургеры и тосты.