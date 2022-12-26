Россия допустила отмену визового режима для граждан Грузии

Замглавы МИД РФ Галузин допустил отмену визового режима для граждан Грузии

Замглавы МИД РФ Михаил Галузин в беседе с ТАСС заявил, что Россия допускает отмену визового режима для граждан Грузии, если для этого сложатся условия.

«В отношении перспектив отмены визового режима для поездок граждан Грузии в Россию не исключаем принятия положительных решений, как только для этого сложатся необходимые предпосылки», — сказал Галузин.

Ранее секретарь партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе предложил возобновить прямое авиасообщение с Россией. Так, политик заявил, что несмотря на отсутствие прямого авиасообщения между двумя странами, россияне все равно спокойно прилетают в Грузию. Кроме того, мэр Тбилиси напомнил, что на территории России проживают около миллиона граждан Грузии.

Прямое авиационное сообщение между двумя странами отменил на фоне антироссийских протестов в Грузии в июне 2019 года президент России Владимир Путин. Вместе с тем он высказался против введения экономических санкций против Грузии.