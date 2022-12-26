Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:07, 26 декабря 2022Мир

Россия допустила отмену визового режима для граждан Грузии

Замглавы МИД РФ Галузин допустил отмену визового режима для граждан Грузии

Фото: Pixabay

Замглавы МИД РФ Михаил Галузин в беседе с ТАСС заявил, что Россия допускает отмену визового режима для граждан Грузии, если для этого сложатся условия.

«В отношении перспектив отмены визового режима для поездок граждан Грузии в Россию не исключаем принятия положительных решений, как только для этого сложатся необходимые предпосылки», — сказал Галузин.

Ранее секретарь партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе предложил возобновить прямое авиасообщение с Россией. Так, политик заявил, что несмотря на отсутствие прямого авиасообщения между двумя странами, россияне все равно спокойно прилетают в Грузию. Кроме того, мэр Тбилиси напомнил, что на территории России проживают около миллиона граждан Грузии.

Прямое авиационное сообщение между двумя странами отменил на фоне антироссийских протестов в Грузии в июне 2019 года президент России Владимир Путин. Вместе с тем он высказался против введения экономических санкций против Грузии.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Губернатор Саратовской области прокомментировал сообщения о ЧП в Энгельсе
В США объяснили уязвимость комплексов Patriot на Украине перед Россией
В Южной Корее потерпел крушение самолет ВВС страны
Россия допустила отмену визового режима для граждан Грузии
Россиянин Винник пожаловался на проблемы со здоровьем после тюрьмы США
Стало известно о вручении украинцам повесток от ликвидированного военкомата
Винник опроверг свою просьбу освободить его под залог
В Китае заявили о несправедливом отношении Запада к России
В Энгельсе начали проверку после сообщений о ЧП на военном объекте
В США назвали восемь крупных ошибок Байдена в 2022 году
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.