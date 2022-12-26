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01:20, 26 декабря 2022Россия

Врач назвал необычный способ заразиться гриппом

Отоларинголог Зайцев заявил о возможности заразиться гриппом через глаза

Фото: Pixabay

Отоларинголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев в беседе с Ura.ru рассказал, что грипп может попасть в организм не только через нос или рот. Он назвал третий, более необычный способ заразиться инфекцией — через глаза.

«Это воздушно-капельная инфекция. Но путей входа на самом деле не два, а три. Первый — глотка. Второй — это полость носа. На самом деле еще через конъюнктиву глаза и через носослезный канал может это тоже передаваться», — заявил специалист.

Он уточнил, что грипп может передаться человеку контактным путем, если тот будет тереть глаза, уточнив, что заразиться таким образом гораздо сложнее, чем при дыхании. По словам Зайцева, увеличение у больного гриппом пациента концентрации возбудителей снижает расстояние, с которого он может заразить другого человека. Медик также предупредил, что передача инфекции может произойти в случае использования одного полотенца с тем, кто болен гриппом.

Ранее иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков назвал необычный симптом гриппа — боли в животе без высокой температуры. По его словам, этому может сопутствовать общая слабость и резкое недомогание.

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Марина Совина
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