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18:24, 26 декабря 2022Ценности

В новой рекламе Gucci разглядели отсылки к России

В новой рекламе Gucci разглядели отсылки к якутской культуре из-за украшений на моделях

Фото: @gucci

Итальянский бренд Gucci показал рекламу новой коллекции и вызвал споры в сети. Соответствующие фото и комментарии появились в Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ ) ретейлера.

Речь идет о линейке Cruise 2022, в которой модели предстали в зимних нарядах: шубах, меховых шапках, пальто и свитерах. Кроме того, манекенщицы позировали в подвесках, выполненных в виде обруча, а также массивных треугольных серьгах.

Покупатели разглядели в рекламе отсылки к России из-за схожести между украшениями, в которых запечатлены герои промо, с традиционным якутским аксессуаром — бастынгой. В связи с этим комментаторы обругали Gucci. «Отмените бренд», «Зачем здесь якутские мотивы?», «Отменяем Gucci за отсылки к России», — высказывались они.

В то же время другие клиенты восхитились рекламой компании. «Красота», «Россия — это прекрасно», «Просто вау» «Хочу купить все», — отмечали юзеры.

Ранее в декабре отсылка к СССР в рекламе Gucci также удивила иностранцев. На опубликованных кадрах модель позировала в автомобиле в красном бомбере и разноцветной косынке люксовой марки. Кроме того, в руках она держала сумку с меховой отделкой.

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Карина Черных
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