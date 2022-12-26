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18:38, 26 декабря 2022Путешествия

Еще одна российская авиакомпания отменила все рейсы в Египет

Tez Tour: авиакомпания iFly отменила все рейсы в Египет

Фото: Yury Kirsanov / Globallookpress.com

Еще один российский перевозчик iFly отменил все рейсы в Египет в связи с отсутствием разрешения на использование воздушного пространства Иордании. О вынужденной отмене полетов порталу TourDom рассказали в Tez Tour.

Представители туроператора сообщили, что авиакомпания практически в полном объеме выполнила обязательства по вывозу 7,5 тысячи пассажиров с территории популярных курортов страны. «На текущий момент авиакомпания организовала 22 вывоза на рейсах сторонних авиаперевозчиков в Москву и другие регионы России», — уведомили они.

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Отмечается, что по состоянию на понедельник, 26 декабря, в Хургаде остаются единичные туристы, чей отпуск еще не завершен. Им предложат варианты перелета в индивидуальном порядке. Вывоз путешественников из Шарм-эш-Шейха тем временем будет проводиться с 28 по 31 декабря.

По данным Tez Tour, возврат средств за несостоявшиеся туры предусмотрен в полном объеме. «По вопросам аннуляции необходимо обращаться по месту бронирования», — рассказали туроператору в iFly.

Авиакомпания принесла туристам извинения за доставленные неудобства и пообещала проинформировать их о продолжении работы по получению разрешения на выполнение рейсов в Египет. «В случае положительного развития событий полетная программа будет восстановлена, о чем туроператор дополнительно проинформирует своих партнеров и клиентов», — добавили в iFly.

Ранее в декабре еще одна крупная российская авиакомпания — «Уральские авиалинии» — отменила рейсы в Египет. Теперь клиентов компании, купивших туры на популярные курорты страны, планируется перевозить силами турецкого перевозчика Corendon.

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Фариза Бацазова
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