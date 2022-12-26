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16:47, 26 декабря 2022Силовые структуры

ФСБ опубликовала имена ликвидированных на границе России украинских диверсантов

ФСБ опубликовала имена четырех украинских диверсантов, ликвидированных на границе России

Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

ФСБ опубликовала имена четырех украинских диверсантов, ликвидированных на границе при попытке попасть на территорию Брянской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ.

В диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) входили ее командир, 34-летний Юрий Горовец с позывным Святоша, 32-летний сапер с позывным Не Пей Пиво, 38-летний сапер с позывным Тарасий и 19-летний участник с позывным Аполлон. Все члены ДРГ были гражданами Украины.

Как стало известно ранее, диверсанты были вооружены немецкими пистолетами-пулеметами SIG Sauer и четырьмя самодельными взрывными устройствами мощностью примерно 40 килограммов в тротиловом эквиваленте. В ходе боестолкновения с российскими пограничниками 25 декабря они были уничтожены.

У членов ДРГ были найдены приборы связи и навигации. По предварительным данным, они планировали устроить теракты и диверсии под Брянском.

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Елизавета Новикова
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