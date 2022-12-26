ФСБ опубликовала имена ликвидированных на границе России украинских диверсантов

ФСБ опубликовала имена четырех украинских диверсантов, ликвидированных на границе России

ФСБ опубликовала имена четырех украинских диверсантов, ликвидированных на границе при попытке попасть на территорию Брянской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ.

В диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) входили ее командир, 34-летний Юрий Горовец с позывным Святоша, 32-летний сапер с позывным Не Пей Пиво, 38-летний сапер с позывным Тарасий и 19-летний участник с позывным Аполлон. Все члены ДРГ были гражданами Украины.

Как стало известно ранее, диверсанты были вооружены немецкими пистолетами-пулеметами SIG Sauer и четырьмя самодельными взрывными устройствами мощностью примерно 40 килограммов в тротиловом эквиваленте. В ходе боестолкновения с российскими пограничниками 25 декабря они были уничтожены.

У членов ДРГ были найдены приборы связи и навигации. По предварительным данным, они планировали устроить теракты и диверсии под Брянском.