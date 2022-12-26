Экономист объяснил появление инфляции в США

Экономист Быков назвал инфляцию детищем США для скупки золота

Историк-экономист Андрей Быков рассказал, каким образом в США возникла инфляция. Об этом он рассказал в беседе с агентством «Прайм».

Быков объяснил появление инфляции в США и назвал ее детищем Вашингтона, запустившего печатание необеспеченных денег. По его словам, этот экономический механизм позволил осуществлять скупку золота.

«Сегодня США готовятся вернуться к использованию золотых монет: в их роли выступят цифровые "золотые монеты" Центробанка», — отметил он.

Эксперт добавил, что если США превратятся в монополиста золота, то они начнут управлять всеми финансами мира, что повлияет на стоимость товаров. Быков отметил, что деньги должны обладать собственной стоимостью — быть обеспеченными сырьем или продукцией. В ином случае этот механизм является «инструментом ограбления населения при помощи инфляции».

Ранее в России обещали не допустить роста цен на топливо выше инфляции в 2023 году. С таким заявлением выступил вице-премьер России Александр Новак. По его словам, в 2023 году вместе с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) он будет наблюдать за тем, чтобы рост цен не превышал уровень инфляции.