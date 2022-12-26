Захарова предупредила об угрозе масштабного конфликта в Косово

Захарова заявила, что действия Приштины могут привести к масштабному конфликту в Косово

Действия Приштины могут привести к началу масштабного военного конфликта в непризнанном Косово. О соответствующей угрозе предупредила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее комментарий опубликовали в Telegram-канале внешнеполитического ведомства.

В ответ на вопрос о ситуации в Косово дипломат отметила, что развернутые в регионе военные контингенты НАТО и Европейского союза (ЕС) «не могут и не хотят повлиять на происходящее». «Постоянный нажим Евросоюза и ведущих стран-членов на косовских сербов резко контрастирует с их гробовым молчанием по поводу игнорирования Приштиной обязательства создать в крае Сообщество сербских муниципалитетов», — заключила она.

По словам Захаровой, для успешного урегулирования напряженности необходимо соблюдать международно-правовые основы.

17 декабря контингент НАТО KFOR укрепил свое присутствие и увеличил патрулирование на севере Косово из-за ситуации, складывающейся в регионе. Об очередном обострении на севере Косово стало известно 10 декабря. В северной части Косова сербы стали строить баррикады после задержания экс-полицейского МВД Деяна Пантича.