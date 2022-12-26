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12:19, 26 декабря 2022Мир

В Кремле заявили о готовящемся контакте Путина с Си Цзиньпином

Дмитрий Песков заявил, что контакт Путина с лидером Китая Си Цзиньпином готовится

Фото: Sergey Bobylev / Reuters

Контакт президента России Владимира Путина с лидером Китая Си Цзиньпином готовится. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова передает ТАСС.

Пресс-секретарь российского президента отметил, что главы государств планируют пообщаться до Нового года. «Действительно, такой контакт планируется, мы своевременно совместно с нашими китайскими друзьями сообщим», — рассказал он.

При этом Песков не уточнил, в каком формате планируется контакт Путина с Си Цзиньпином. По его словам, об этом говорить пока преждевременно.

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Виктория Кондратьева
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