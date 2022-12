Студенты челябинского медицинского университета распечатали на 3D-принтере памятник крысе

Студенты Южно-Уральского государственного медицинского университета в Челябинске распечатали на 3D-принтере памятник лабораторной крысе. Об этом сообщает местный портал «Хорошие новости».

Известно, что монумент белому животному появился на кафедре Патологической физиологии. Инициаторами его установки стали учащиеся 273 группы. На размещенных кадрах видно, что крыса держит в лапах ампулу с препаратом под названием «Эпокрин», который повышает уровень красных кровяных телец.

«Ученые во всем мире с начала XIX века выбирают крыс за максимальное сходство их организма с человеческим: по составу крови, структуре тканей, физиологическим реакциям на различные воздействия. Отдавая свою жизнь, эти животные спасают людей!» — подчеркнул заведующий упомянутой кафедры, профессор Михаил Осиков.

По словам преподавателя, десятки диссертаций сотрудников университета были выполнены именно на крысах. «Памятник лабораторной крысе станет эмблемой кафедры Патофизиологии ЮУГМУ», — заключил он.

В ноябре сообщалось, что священник Владимир Панарин из Челябинска начал переводить сборник христианской лирики XVII–XVIII веков. Речь идет о книге под названием The Christian Lyre: A Selection of Religious and Moral Poetry («Христианская лирика: избранные произведения религиозно-нравственной поэзии»), которая была издана в 1846 году в Лондоне.