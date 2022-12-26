Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
18:30, 26 декабря 2022Моя страна

В Челябинске распечатали на 3D-принтере памятник лабораторной крысе

Студенты челябинского медицинского университета распечатали на 3D-принтере памятник крысе

Фото: Южно-Уральский государственный медицинский университет

Студенты Южно-Уральского государственного медицинского университета в Челябинске распечатали на 3D-принтере памятник лабораторной крысе. Об этом сообщает местный портал «Хорошие новости».

Известно, что монумент белому животному появился на кафедре Патологической физиологии. Инициаторами его установки стали учащиеся 273 группы. На размещенных кадрах видно, что крыса держит в лапах ампулу с препаратом под названием «Эпокрин», который повышает уровень красных кровяных телец.

«Ученые во всем мире с начала XIX века выбирают крыс за максимальное сходство их организма с человеческим: по составу крови, структуре тканей, физиологическим реакциям на различные воздействия. Отдавая свою жизнь, эти животные спасают людей!» — подчеркнул заведующий упомянутой кафедры, профессор Михаил Осиков.

По словам преподавателя, десятки диссертаций сотрудников университета были выполнены именно на крысах. «Памятник лабораторной крысе станет эмблемой кафедры Патофизиологии ЮУГМУ», — заключил он.

В ноябре сообщалось, что священник Владимир Панарин из Челябинска начал переводить сборник христианской лирики XVII–XVIII веков. Речь идет о книге под названием The Christian Lyre: A Selection of Religious and Moral Poetry («Христианская лирика: избранные произведения религиозно-нравственной поэзии»), которая была издана в 1846 году в Лондоне.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Майя Пономаренко
Обсудить
Последние новости
В Екатеринбурге мать убила троих детей при помощи провода
Еще одна российская авиакомпания отменила все рейсы в Египет
Экс-жена Павла Прилучного опубликовала фото в нижнем белье
20-летний призывник ранил себя на глазах у матери в российском военкомате
Военкор описал обстановку в районе Марьинки в ДНР
Названы самые продаваемые художественные книги 2022 года
Россиян предупредили об опасных последствиях нехватки солнца
Столтенберг анонсировал вступление Швеции и Финляндии в НАТО в 2023 году
В Росавиации объяснили задержание недавно принятого на работу сотрудника
Российским путешественникам рассказали о новых туристических налогах в 2023 году
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.