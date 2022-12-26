Названо главное назначение российской ракеты «Сатана»

Военный эксперт Леонков усомнился в возможности использовать ракеты «Сатана» против ВСУ

Использование российскими военными ракеты «Сатана» против Вооруженных сил Украины крайне маловероятно. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказал военный эксперт Алексей Леонков. Он описал боевые характеристики этого вида оружия, а также назвал их главное назначение.

«Это межконтинентальные баллистические ракеты, предназначенные для доставки боеголовок с термоядерным боеприпасом. Ракеты тяжелого класса, которые защищали наше государство в течение 30 лет и еще немного будут защищать, пока не придет им на смену РС-28 "Сармат". Ракеты несут разделяющиеся боеголовки, способны забрасывать их на дальность свыше 13 тысяч километров и являются оружием ракетно-встречного удара. Других задач эти ракеты выполнять не могут», — объяснил он.

Смену ядерных боеприпасов на неядерные практиковали, например, в США. Но эта концепция не прижилась, отметил Леонков.

Некоторые предположения и фантазии о том, что у этих ракет снимут термоядерные боеголовки, поставят неядерные и ударят ими по каким-то объектам на Украине — это из области фантастики, никто этим заниматься не будет. Для поражения целей на территории Украины существуют другие боеприпасы Алексей Леонков военный эксперт

Ранее военный аналитик Владимир Прохватилов назвал ракеты «Сатана» чудо-оружием. Он призвал использовать их в ходе боевых действий на территории Украины, заменив ядерную боеголовку на конвенциональную.