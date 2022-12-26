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18:50, 26 декабря 2022Среда обитания

Крупную компанию по производству лифтов переименовали в России

Компанию по производству лифтов «Отис лифт» в России переименовали в «Метеор лифт»

Фото: Алексей Куденко / Коммерсантъ

Бывшую дочернюю компанию одного из крупнейших производителей грузоподъемного оборудования Otis, «Отис лифт», переименовали в России. В качестве нового названия выбрали «Метеор лифт», сообщает «Интерфакс».

Новое название внесли в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) 23 декабря. Смена наименования была частью сделки, когда Otis продавали свой бизнес в России холдингу S8 Capital. «Официальная презентация нового бренда и стратегии развития лифтовой группы многопрофильного холдинга S8 Capital состоится в конце января 2023 года», — сообщали в компании.

О продаже стало известно в июле 2022 года. Более двух тысяч сотрудников пообещали оставить в компании. Новый владелец решил возобновить производство на заводах в Санкт-Петербурге и Щербинке.

В Otis объяснили решение тем, что они тщательно изучили сложившуюся ситуацию — «глобальное воздействие и последствия продолжающегося кризиса и гуманитарной трагедии в Восточной Европе, включая сбои в цепочках поставок и ужесточение правил».

Нина Ташевская
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