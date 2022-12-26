69-я параллель
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14:18, 26 декабря 202269-я параллель

Россияне сняли на видео спасение застрявшего под грудой бревен лосенка

В Якутии рабочие спасли застрявшего под грудой бревен лосенка

В Якутии рабочие вытащили из-под груды бревен лосенка, упавшего в яму для заготовки леса. Спасение животного сняли на видео, которое публикует Telegram-канал Baza.

По информации издания, лосенок провалился в яму вместе с матерью. Взрослому животному удалось выбраться самостоятельно, а детеныш застрял. Он оказался крупного размера, так что россиянам пришлось использовать для его спасения технику.

На кадрах видно, как рабочие сначала убирают с ноги лосенка бревно, а после поднимают его из оврага с помощью погрузчика. «Давай, за уши его вытаскивай!» — комментирует операцию один из россиян. Выбравшись на поверхность, животное убегает в лес, чтобы воссоединиться с матерью.

Ранее на острове Диксон в Красноярском крае спасли белую медведицу, у которой в пасти застряла банка сгущенки, брошенная в Арктике рабочими. Оказавшийся на грани гибели хищник самостоятельно вышел к людям за помощью. Момент спасения медведицы, которой дали имя Монеточка, сняли на видео. Ветеринарам потребовалось 10 минут, чтобы извлечь посторонний предмет из пасти животного пассатижами.

Константин Лысяков
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