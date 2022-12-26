Моргенштерн сообщил о проблемах со здоровьем после отказа от алкоголя

Рэпер Моргенштерн сообщил о проблемах со здоровьем после отказа от алкоголя

Российский рэп-исполнитель Алишер Моргенштерн (внесен Минюстом в реестр физлиц-иноагентов) рассказал о проблемах со здоровьем, с которыми он столкнулся, отказавшись от употребления алкоголя. Соответствующее сообщение появилось в его Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

Артист отметил, что решил бросить пить после того, как узнал, что у него проблемы с печенью. Он уточнил, что не употреблял спиртное на протяжении последних шести дней.

«Первые три-четыре дня был ад: я практически не спал, кошмары, параличи — кто шарит, тот понимает, насколько это трудный период», — рассказал исполнитель, подчеркнув, что его иммунитет упал, из-за чего поднялась температура.

Моргенштерн пожаловался, что вынужден пить антибиотики, так как врачи нашли у него «какую-то болячку».

Музыкант добавил, что по истечении шести дней после отказа от алкоголя чувствует себя намного лучше: «Иду на поправку, появились кубики, похудел на четыре килограмма, мощно начала работать голова. Короче, молодежь, я вас агитирую не бухать».

Ранее музыкальный продюсер и исполнитель Слава Марлоу (настоящее имя — Артем Готлиб) рассказал об «ужасных» советах Моргенштерна во время их сотрудничества.