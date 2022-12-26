Путин не станет поздравлять с Новым годом Байдена

Пресс-секретарь Песков: Путин не планирует поздравлять с Новым годом Джо Байдена

Президент России Владимир Путин не планирует поздравлять с Новым годом главу США Джо Байдена, пояснил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

По утверждению Пескова, Россия и США так глубоко зашли во взаимной недружественности, что «сейчас, наверное, не до новогодних поздравлений». Также он не смог уточнить, относится ли нежелание поздравлять с Новым годом ко всем недружественным странам.

Также 26 декабря Песков рассказал, что Путин в 2023 году традиционно посетит рождественскую церковную службу.

Ранее в декабре Путин не поздравил по телефону своего французского коллегу Эммануэля Макрона с его 45-летием.