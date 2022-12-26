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12:18, 26 декабря 2022Россия

Песков анонсировал посещение Путиным службы на Рождество

Песков заявил, что Путин традиционно посетит церковную рождественскую службу

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Президент России Владимир Путин традиционно посещает рождественскую церковную службу, так будет и в 2023 году. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

«Он традиционно в Рождество посещает службу, будет так и в этом [2023] году. Мы тоже сообщим», — сказал представитель Кремля.

В 2021 году президент был на рождественском богослужении в церкви Николы на Липне под Великим Новгородом. В 2020, 2019 и 2012 годах он посещал Спасо-Преображенский собор Санкт-Петербурга, где его крестили в младенчестве.

В 2022 году 7 января Путин посетил храм в Ново-Огареве на рождественское богослужение. Тогда президент находился в храме без других прихожан в связи с противоэпидемическими мерами безопасности из-за пандемии коронавируса, пояснил Песков.

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Никита Абрамов
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