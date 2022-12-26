Россиянам пообещали теплую новогоднюю ночь

Глава Гидрометцентра Вильфанд пообещал россиянам теплую новогоднюю ночь

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с ТАСС пообещал россиянам, что температура в районе климатической нормы будет на 80 процентах территории России в новогоднюю ночь.

«Наиболее заметные отрицательные аномалии ожидаются в Сибирском федеральном округе. В Красноярском крае, Омской, Новосибирской областях температура будет на 4-5 градусов ниже нормы», — сказал синоптик.

Он добавил, что в Тюменской области также температура ожидается ниже нормы на 8-10 градусов, то есть будет суровая погода. При этом Якутию ждет температура примерно на 4-5 градусов выше нормы.

При этом в Московском регионе новогодняя ночь может оказаться с «супермягкой погодой». «Сейчас, по прогнозу, ожидаются всего лишь местами небольшие осадки», — добавил Вильфанд.

Ранее Вильфанд сообщил «Ленте.ру», что погода в Москве и Подмосковье начнет меняться уже в воскресенье, 25 декабря, причем температурный ход окажется аномальным.