Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
01:13, 26 декабря 2022Россия

Россиянам пообещали теплую новогоднюю ночь

Глава Гидрометцентра Вильфанд пообещал россиянам теплую новогоднюю ночь

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с ТАСС пообещал россиянам, что температура в районе климатической нормы будет на 80 процентах территории России в новогоднюю ночь.

«Наиболее заметные отрицательные аномалии ожидаются в Сибирском федеральном округе. В Красноярском крае, Омской, Новосибирской областях температура будет на 4-5 градусов ниже нормы», — сказал синоптик.

Он добавил, что в Тюменской области также температура ожидается ниже нормы на 8-10 градусов, то есть будет суровая погода. При этом Якутию ждет температура примерно на 4-5 градусов выше нормы.

При этом в Московском регионе новогодняя ночь может оказаться с «супермягкой погодой». «Сейчас, по прогнозу, ожидаются всего лишь местами небольшие осадки», — добавил Вильфанд.

Ранее Вильфанд сообщил «Ленте.ру», что погода в Москве и Подмосковье начнет меняться уже в воскресенье, 25 декабря, причем температурный ход окажется аномальным.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Медведев подвел шесть итогов уходящего года
Лихачев заявил о суверенной атомной промышленности России
Спецназ косовской полиции обстрелял сербов на баррикадах
Перечислены главные опасности новогодних украшений
Стало известно о первом за три года падении доходов Apple из-за Китая
Врач назвал необычный способ заразиться гриппом
Генерал назвал число сбитых войсковой ПВО России украинских самолетов и ракет
Ветеран ЦРУ рассказал об уроке России для США
В Совбезе заявили о праве России использовать активы недружественных стран
49-летняя Хайди Клум вышла в свет в комбинезоне с глубоким декольте
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.