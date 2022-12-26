Эрдоган понадеялся на инфляцию в Турции ниже 30 процентов

Реджеп Тайип Эрдоган: правительство Турции ожидает инфляцию ниже 30% к концу 2023 года

Годовой рост цен в Турции к концу 2023 года не должен превысить 30 процентов, ожидает правительство страны. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, его слова приводит РИА Новости.

«Мы надеемся, что инфляция, которая будет быстро снижаться с начала года, к концу года опустится ниже 30 процентов. Наша цель — вернуть нашу страну к однозначным показателям инфляции в 2024 году», — сказал он.

По официальным данным, в ноябре годовая инфляция в Турции достигла 84,4 процента против 85,5 процента в октябре — показатель замедлился впервые за полтора года. К рекордному росту цен привела неортодоксальная денежно-кредитная политика президента страны, считающего, что для борьбы с инфляцией необходимо сохранять ключевую ставку на низком уровне. В ноябре местный Центробанк продолжил смягчение политики и опустил показатель на 1,5 процентного пункта, до девяти процентов.

В начале декабря Эрдоган заявил, что власти Турции намерены «сломать хребет» галопирующей инфляции в начале следующего года.