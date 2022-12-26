Полная женщина показала способ выглядеть стройнее с помощью макияжа

Блогерша wildflower.jasmine показала способ выглядеть стройнее с помощью контуринга лица

Полная блогерша раскрыла способ выглядеть стройнее с помощью макияжа и удивила подписчиков. Соответствующее видео появилось на ее странице в TikTok, которая насчитывает более 146 тысяч подписчиков.

Сначала героиня публикации с никнеймом wildflower.jasmine предстала перед зрителями с незавершенным мейкапом: она нанесла графические стрелки и блестящие тени на веки, тушь на ресницы и румяна на щеки, а также оформила брови. При этом женщина продемонстрировала фанатам второй подбородок и пухлые щеки.

Затем инфлюэнсерша нанесла контуринг на шею и растушевала средство с помощью спонжа. В конце автор публикации показала свое преображения: на размещенных кадрах видно, что лицо героини материала стало визуально худее за счет коррекции подбородка посредством упомянутого косметического средства.

Подписчики оценили изменения во внешности юзерши и поблагодарили за совет в многочисленных комментариях под публикацией. «Черт побери, ты очень изменилась», «Нет слов», «Вау, это потрясающе! Спасибо за рекомендацию!», «Очень круто!» — написали они.

Ранее в декабре полная блогерша Лорен Александрия из Глазго, Великобритания, раскрыла простой способ выглядеть стройнее с помощью повседневной одежды. По словам инфлюэнсерши, для того, чтобы визуально выглядеть выше, необходимо надевать длинные носки поверх лосин и выбирать массивные кроссовки. Помимо этого, юзерша использовала короткую джинсовую куртку, поскольку, по ее мнению, укороченные вещи подчеркивают талию и бедра.