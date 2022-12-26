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20:50, 26 декабря 2022Путешествия

Мужчина решил пронести в аэропорт оружие и патроны в чемоданах детей и попался

Австралиец купил в Таиланде оружие и положил в разобранном виде в чемоданы семьи

Фото: Shutterstock

В аэропорту Самуи задержали путешествующего с семьей мужчину, который решил пронести в самолет оружие и патроны, положив их в чемоданы родных, и попался. Об этом сообщает Bangkok Post.

По данным полиции, 41-летний австралиец Марк Бассал (Mark Bassal) купил огнестрельное оружие для самообороны у тайца на острове Самуи и собирался лететь с ним в Бангкок. Мужчина разобрал оружие и положил вместе с 96 патронами в несколько чемоданов, принадлежавших семье, в том числе детям. Однако во время досмотра и прохождения через рамку металлодетектора сотрудники службы безопастности аэропорта обнаружили оружие и вызвали полицию.

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Мужчина был задержан и доставлен в местное отделение полиции. Там он рассказал, что приобрел пистолет и патроны для самообороны во время путешествия. Австралиец также заявил, что ношение оружия в Таиланде не запрещено законом. В настоящее время полиция проверяет, не использовал ли он оружие против кого-либо. Путешественника отпустили под залог, однако он должен предстать перед судом.

Ранее пассажир авиакомпании British Airways спровоцировал панику на борту самолета, оставив в туалете заряженный пистолет.
Перед взлетом один из туристов обнаружил в уборной пистолет Glock 19 и паспорта, принадлежавшие бывшему британскому премьер-министру Дэвиду Кэмерону и его телохранителю. Потрясенный находкой путешественник сообщил об этом экипажу, в результате чего вылет задержали на час.

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Зарина Дзагоева
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