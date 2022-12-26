Кремль ответил на вопрос о посещении Путиным итогового заседания кабмина

Песков заявил, что Путин не планирует посещать итоговое заседание кабмина 28 декабря

Президент России Владимир Путин не планирует посещать итоговое заседание кабмина в среду, 28 декабря. Так на этот вопрос ответил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

По его словам, глава государства постоянно контактирует с членами правительства и с премьер-министром, что «так кратко подвести итоги года и поздравить с Новым годом у него возможность предоставляется очень часто».

Ранее стало известно, что Путин не будет оглашать послание Федеральному собранию в 2022 году. Пресс-секретарь главы государства уточнил, что российский лидер огласит послание в следующем году, добавив, что консультаций на этот счет с Конституционным судом у Путина не было.

В свою очередь, глава государства объяснил, что перенос оглашения послания Федеральному собранию с 2022 на 2023 год объясняется динамикой текущих событий.