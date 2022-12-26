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19:42, 26 декабря 2022Силовые структуры

Российский полицейский во время отпуска нанял безработного для поджога кафе

Полицейский из Новосибирска во время отпуска попытался поджечь кафе на рынке в Красноярске

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Красноярске 36-летний полицейский попытался устроить поджог кафе во время отпуска. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

По сведениям канала, в начале декабря старший сержант полиции линейного отдела МВД на станции Инская в Новосибирске взял отпуск и поехал в Красноярск. Там он нанял 38-летнего безработного и передал ему канистру с бензином и инструкции, как уничтожить кафе, находящееся на рынке на проспекте имени газеты «Красноярский рабочий».

Однако воплотить задуманное им не удалось — полицейского и безработного задержали и предъявили им обвинение в покушении на уничтожение чужого имущества. Сейчас сотрудники МВД выясняют, в чьих интересах российский правоохранитель хотел устроить пожар.

20 декабря сообщалось, что суд арестовал главу отдела уголовного розыска УМВД Приморья по делу о взятке в 850 тысяч рублей.

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Елизавета Новикова
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