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02:40, 26 декабря 2022Россия

Международный совет по спорам отказал Хельсинки в претензиях к «Росатому»

Лихачев: международный совет по спорам отказал Финляндии в претензиях к «Росатому» по АЭС
Алексей Лихачев

Алексей Лихачев. Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Международный совет по разрешению споров отказал Хельсинки в предъявлении финансовых претензий к российской госкорпорации «Росатом» в ситуации с атомной электростанцией (АЭС) «Ханхикиви-1», заявил гендиректор компании Алексей Лихачев в интервью газете «Известия».

Он напомнил, что контракт на строительство АЭС Финляндия расторгла в 2022 году. Как уточнил Лихачев, прошла первая волна судебных разбирательств. По его словам, международный арбитраж, который включал представителей стран Западной Европы, вынес вердикт.

«Было отказано финской стороне в предъявлении финансовых претензий», — подчеркнул он. Также расторжение контракта признано нелегитимным. Лихачев призвал Финляндию вернуть деньги и строить АЭС за свой счет

В июне Финляндия закрыла проект по строительству АЭС с участием России.

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Марина Совина
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