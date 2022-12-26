Международный совет по спорам отказал Хельсинки в претензиях к «Росатому»

Лихачев: международный совет по спорам отказал Финляндии в претензиях к «Росатому» по АЭС

Международный совет по разрешению споров отказал Хельсинки в предъявлении финансовых претензий к российской госкорпорации «Росатом» в ситуации с атомной электростанцией (АЭС) «Ханхикиви-1», заявил гендиректор компании Алексей Лихачев в интервью газете «Известия».

Он напомнил, что контракт на строительство АЭС Финляндия расторгла в 2022 году. Как уточнил Лихачев, прошла первая волна судебных разбирательств. По его словам, международный арбитраж, который включал представителей стран Западной Европы, вынес вердикт.

«Было отказано финской стороне в предъявлении финансовых претензий», — подчеркнул он. Также расторжение контракта признано нелегитимным. Лихачев призвал Финляндию вернуть деньги и строить АЭС за свой счет

В июне Финляндия закрыла проект по строительству АЭС с участием России.