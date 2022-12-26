В Роспотребнадзоре прокомментировали заражения «пожирающей мозг» амебой в Корее

В Роспотребнадзоре сообщили об отсутствии случаев заражения поедающей мозг амебой в России

Случаев заражения амебой Naegleria fowleri, которая проникает в мозг человека и «пожирает его», в России не зарегистрировано. Об этом в понедельник, 26 декабря, сообщил руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций «Вектор» Роспотребнадзора, доктор биологических наук Александр Семенов, чьи слова приводит РИА Новости.

«На российской территории случаи заражения такой амебой не фиксировались», — сказал специалист.

Он объяснил, что заражение этой амебой происходит во время купания, в частности, когда человек ныряет ногами вперед, не закрывая нос. Микроорганизм проникает в нос, после чего прицепляется к обонятельному нерву и начинает двигаться по нему вверх, пожирая нервную ткань.

За последние 60 лет, рассказал Семенов, по всему миры было выявлено около 400 случаев заражения амебой, из которых 150 — в США. В 97 процентах случаев пациенты погибали. При этом, отметил эксперт, эти случаи являются единичными, так как болезнь не передается от человека к человеку.

Ранее в Южной Корее зафиксировали первый в стране случай заражения амебой, «пожирающей мозг», вызывающей смертельно опасный первичный амебный менингоэнцефалит. Заражение подтвердило Корейское агентство по контролю и профилактике заболеваний (KDCA). Отмечается, что мужчина провел четыре месяца в Таиланде и вернулся в Южную Корею 10 декабря.