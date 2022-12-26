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15:22, 26 декабря 2022Ценности

71-летняя женщина раскрыла секрет молодости

71-летняя блогерша Пэм назвала лосьон для лица с ретинолом секретом ее молодости

Кадр: @thirtywaves

Блогерша Пэм (фамилия неизвестна) раскрыла секрет молодости и удивила подписчиков. Соответствующее видео появилось в TikTok-аккаунте ее племянницы Бриттани.

На размещенных кадрах 71-летняя женщина предстала перед подписчиками вместе со своей родственницей. В ролике видно, что на лице героини материала нет глубоких морщин и присутствует макияж. По ее словам, для достижения моложавого внешнего вида следует умывать лицо только теплой водой без дополнительных уходовых средств. «Это сохраняет ваши натуральные масла, которые важны для предотвращения старения», — объясняет Пэм.

Кроме того, юзерша назвала лосьон для лица с ретинолом (одна из форм витамина А, способствующая восстановлению баланса влаги в коже — прим. «Ленты.ру») необходимым для ухода за кожей средством. «Я начинаю со лба, затем перехожу к щекам, области вокруг рта, зоне шеи и декольте, а также мажу под глазами. Такую процедуры я проделываю дважды в день: утром и вечером», — поделилась она.

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Подписчики оценили рекомендации Пэм и ее внешность, о чем написали в комментариях под материалом. «71? Я думал, что ей максимум 57», «Бриттани, ваша тетя потрясающая!», «Ретинол просто творит чудеса», — заявили они.

Ранее в декабре американская актриса и поп-исполнительница Дженнифер Лопес раскрыла секреты молодости в интервью модному журналу Vogue. Певица порекомендовала ежедневно очищать лицо пенкой для умывания, а также использовать увлажняющую сыворотку и косметику с защитой от солнца SPF-30. Кроме того, звезда призвала читателей разобраться с психическим состоянием, поскольку оно напрямую влияет на внешний вид.

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Екатерина Ештокина
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