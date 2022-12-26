Между КНДР и Южной Кореей допустили локальные боестолкновения

Политолог Воронцов назвал начало диалога способом избежать столкновения КНДР и Южной Кореи

Военное напряжение между КНДР и Южной Кореей рискует привести к серьезным боестолкновениям двух стран, рассказал заведующий отделом Кореи и Монголии Института востоковедения РАН Александр Воронцов. В беседе с «Лентой.ру» он описал возможное развитие ситуации.

Южнокорейским военным не удалось сбить пять дронов КНДР, нарушивших границу страны, более чем сотней снарядов, пишет агентство Yonhap. По мнению специалиста, ситуация развивается по негативному сценарию.

Стороны демонстрируют свою непреклонность, неуступчивость, готовность повышать ставки. Главное, что пока не просматривается готовность к содержательным переговорам Александр Воронцов заведующий отделом Кореи и Монголии Института востоковедения РАН

«Военные наблюдатели уже достаточно давно, несколько месяцев допускают, что при таком развитии ситуации возможны локальные боестолкновения. Маневры с двух сторон приближаются все больше к демилитаризованной зоне, случайный залет какого-нибудь снаряда или еще что-то, в сторону которых часто производятся стрельбы с обеих сторон — все это может привести к незапрограммированному инциденту», — полагает Александр Воронцов.

Каждая из сторон называет свои действия оборонительными, другая их воспринимает как опасную провокацию, объяснил политолог.

«К сожалению, эта тенденция продолжает развиваться, что в принципе потенциально грозит к какими-то локальными боестолкновениями. Но при этом важно, что стороны пока не заинтересованы в возникновении крупного неконтролируемого конфликта. Все это можно остановить и развернуть в другом направлении с началом диалога, но диалог пока не просматривается» — заключил Александр Воронцов.

Южная Корея заметила беспилотники КНДР утром 26 декабря. Один из них пролетел над Сеулом, остальные оказались в районе острова Канхвадо на западе Южной Кореи. Для перехвата были подняты в воздух истребители и вертолеты. Один из штурмовиков разбился, Сеул обвинил в катастрофе Пхеньян.

По данным Yonhap, это вторжение было первым подобным инцидентом за последние пять лет.