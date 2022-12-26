Минобороны рассказало о состоянии самолетов в Энгельсе после атаки дрона ВСУ

МО России сообщило, что при попытке атаке дрона ВСУ в Энгельсе авиация не пострадала

При попытке дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать аэродром в Энгельсе Саратовской области авиационная техника не пострадала. Об этом сообщили в Министерстве обороны (МО) России.

Ранее губернатор региона Роман Бусаргин рассказал, что в социальных сетях распространилась информация об инциденте, произошедшем в Энгельсе пункте ночью. Он опроверг сообщения об эвакуации жителей города и добавил, что объекты гражданской инфраструктуры не пострадали.