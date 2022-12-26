Российским металлургам предложили поменять Европу на Африку

Вице-премьер Мантуров рассказал о перенаправлении продукции металлургов из ЕС в Африку

Европейские санкции заставляют российские металлургические предприятия менять торговых партнеров и регионы поставок, соответствующая работа ведется. Об этом на совещании у премьер-министра Михаила Мишустина заявил вице-премьер Денис Мантуров, передает РИА Новости.

По его словам, приоритетными направлениям становятся Китай, страны ЕАЭС, Турция, государства Африки, Латинской Америки, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. Мантуров подчеркнул, что в рамках профильного национального проекта для тех, кто вынужден перестраивать логистику, предусмотрены меры поддержки.

В ноябре генеральный директор «Северстали» Александр Шевелев рассказал, что в 2022 году компания поставляет на внутренний рынок 80 процентов продукции, это порядка 40 миллионов тонн. При этом для полной загрузки мощностей необходимо производить 70 миллионов тонн.

Он указал, что оставшиеся 30 миллионов тонн необходимо куда-то эффективно экспортировать, в противном случае надо будет частично останавливать производство и распускать персонал. Что касается поставок в Юго-Восточную Азию, то логистика отнимает 20-40 процентов стоимости, что делает такой экспорт почти нерентабельным.

До этого президент страны Владимир Путин подписал указ о помощи российской металлургической отрасли, который повышает планку отсечения акциза на жидкую сталь.