Путин подписал закон о помощи «нахлобучившей» государство отрасли

Путин повысил планку отсечения акциза на жидкую сталь до 30 тысяч рублей за тонну

Президент России Владимир Путин подписал бюджетообразующий закон, который в том числе повышает планку отсечения акциза на жидкую сталь. Выплаты обнуляются в случае достижения экспортной цены на слябы 30 тысяч рублей, а не 300 долларов США, как было раньше. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Такая корректировка должна помочь металлургической отрасли сгладить влияние ухудшающейся макроэкономической ситуации. При этом изменения произойдут задним числом — с 1 августа 2022 года.

В мае 2021 года первый вице-премьер Андрей Белоусов обвинил металлургов в том, что они «нахлобучили» государство на сотни миллиардов рублей, и пообещал, что эти средства у них тем или иным образом заберут. Однако после ввода войск на Украину и начала санкционной войны с Западом отрасль начала испытывать серьезные трудности.

В начале августа стало известно, что в проекте стратегии развития металлургической промышленности до 2030 года, разработанной Минпромторгом, отрасли отводится на восстановление не менее восьми лет — достигнуть уровня 2020 года она должна к 2030-му.

Если экспортная цена на слябы снизится, то выпадающие доходы федерального бюджета оцениваются в 29,4 миллиарда рублей. Отмену введенного в 2022 году акциза на жидкую сталь начали рассматривать еще в начале лета, хотя позднее чиновники указали, что речь идет не об отмене, а корректировке формулы.