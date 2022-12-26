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12:53, 26 декабря 2022Россия

Российская школьница залезла на крышу товарного поезда и погибла от удара током

В Петрозаводске 13-летняя школьница залезла на товарный поезд и погибла от удара током

Фото: Западное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации

В Петрозаводске 13-летняя школьница погибла от удара током на крыше товарного поезда. Об этом сообщается на сайте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России.

По информации ведомства, тело девочки нашли 25 декабря на станции Голиковка. Следователи выяснили, что школьница залезла на стоявший грузовой вагон и получила электротравму. Причина поступка не уточняется. Ребенок скончался на месте.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Сотрудники ведомства осмотрели место происшествия и назначили необходимые экспертизы. Сейчас следователи опрашивают очевидцев и проверяют условия жизни погибшей девочки.

Ранее в Подмосковье подросток выпал из электрички на полном ходу и погиб. Двое подростков 13 и 14 лет вскрыли кабину машиниста в хвосте поезда с помощью универсального ключа. Затем они услышали стук, из-за чего один из детей испугался и, по словам его друга, вывалился из боковой двери электропоезда.

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Константин Лысяков
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