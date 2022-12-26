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12:48, 26 декабря 2022Спорт

ФБР заподозрило бойца UFC в организации договорного поединка

ФБР заподозрило американского бойца Дэррика Миннера в организации договорного боя в UFC

Фото: Alvin Baez / Reuters

Федеральное бюро расследований (ФБР) заподозрило американца Дэррика Миннера и его тренера Джеймса Краузе в организации договорного поединка в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Об этом сообщает ESPN.

«Теперь, когда проводится расследование, вполне возможно, что это произошло, да», — прокомментировал ситуацию глава UFC Дэйна Уайт. Миннера и Краузе отстранили до конца разбирательства.

6 ноября Миннер проиграл техническим нокаутом китайцу Шаилану Нурданбеку на турнире UFC Fight Night 214. Бой остановил врач на 77-й секунде первого раунда из-за травмы американца. По информации ESPN, клиент одной из букмекерских контор поставил большую сумму на победу китайца в первые пять минут схватки. Атлетическая комиссия штата Невада посчитала, что американец недостаточно полно описал состояние своего здоровья в медицинской анкете перед боем.

23 июля российских бойцов Али Багова и Рашида Магомедова дисквалифицировали из-за пассивности в поединке промоушена Absolute Championship Akhmat. Перед началом пятого раунда в октагоне появился основатель лиги Майрбек Хасиев и заявил, что бой должен быть остановлен. Он посчитал, что поединок мог быть договорным.

Ксения Курашкина
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