Воры за две минуты ограбили отделение российского банка

В Тюмени двое неизвестных ограбили отделение банка за две минуты

В Тюмени двое неизвестных ограбили отделение банка за две минуты. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

В 05:05 по местному времени (03:05 мск) воры сломали металлическую решетку, отжали пластиковое окно, подобрали ключ к сейфу и вынесли оттуда миллион рублей, а также доллары и евро. Спустя две минуты неизвестные скрылись.

Прибывшие на место полицейские нашли отпечатки пальцев преступников. Также их следы обнаружили на орудиях взлома и фрагментах сейфа. Сейчас их разыскивают.

6 декабря сообщалось, что в Москве вор пробрался ночью в барбершоп, подстригся, забрал деньги из кассы и сбежал.