Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:19, 26 декабря 2022Силовые структуры

Воры за две минуты ограбили отделение российского банка

В Тюмени двое неизвестных ограбили отделение банка за две минуты

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Тюмени двое неизвестных ограбили отделение банка за две минуты. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

В 05:05 по местному времени (03:05 мск) воры сломали металлическую решетку, отжали пластиковое окно, подобрали ключ к сейфу и вынесли оттуда миллион рублей, а также доллары и евро. Спустя две минуты неизвестные скрылись.

Прибывшие на место полицейские нашли отпечатки пальцев преступников. Также их следы обнаружили на орудиях взлома и фрагментах сейфа. Сейчас их разыскивают.

6 декабря сообщалось, что в Москве вор пробрался ночью в барбершоп, подстригся, забрал деньги из кассы и сбежал.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елизавета Новикова
Обсудить
Последние новости
Путин утвердил порядок подачи заявлений о нежелании быть гражданином Украины
«ВКонтакте» опровергла сообщения о сбое
В Роспотребнадзоре прокомментировали заражения «пожирающей мозг» амебой в Корее
Россиянам назвали способ продлить жизнь за четыре минуты в день
Рогозину удалили из позвоночника застрявший после обстрела ВСУ осколок снаряда
Воры за две минуты ограбили отделение российского банка
Девушка установила виниры в Турции и осталась с зубами разных цветов
Украина призвала исключить Россию из ООН
На московской площади заметили «летающую» елку
Двое россиян предстанут перед судом по делу об убийстве и расчленении приятеля
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.