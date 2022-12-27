Семью убившей детей из-за «вселившихся в них бесов» россиянки назвали адекватной

Е1: соседка назвала адекватной семью россиянки, убившей детей из-за «вселившихся бесов»

Семья жительницы Екатеринбурга, подозреваемой в убийстве троих своих детей из-за якобы вселившихся в них бесов, была «абсолютно адекватная». Об этом E1.ru рассказала их соседка по дому.

Она рассказала, что познакомилась с ними, когда в их доме произошла протечка воды. «Вообще семья суперположительная», — сказала женщина.

Ранее соседи рассказали о странностях в поведении семьи, где были убиты дети. По словам одного из жильцов дома, в минувшие выходные он слышал громкую молитву, которые читали дети из взрослые.

26 декабря стало известно, что жительница Екатеринбурга убила двух своих сыновей 15 и 10 лет, а также пятимесячную дочь. Предварительно установлено, что женщина задушила их при помощи провода. Следственный комитет возбудил уголовное дело.