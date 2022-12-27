Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:06, 27 декабря 2022Мир

В Австрии назвали блэкауты в ЕС вопросом времени

Глава Минобороны Австрии Таннер назвала блэкауты в странах ЕС вопросом времени

Фото: Go Nakamura / Reuters

Странам Европейского союза (ЕС) необходимо подготовиться к отключениям электричества в скором времени. Об этом заявила глава Минобороны Австрии Клаудия Таннер, ее слова передает Die Welt.

Министр назвала блэкауты в странах объединения вопросом времени. «Вероятность того, что в ближайшем будущем в некоторых частях Европейского Союза будут блэкауты, крайне велика. Вопрос не в том, произойдет ли это, а в том, когда это случится», — высказалась она.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
В России высказались об условиях возобновления переговоров с Украиной
Путин назвал ключевой вопрос на встрече с Пашиняном
В Австрии назвали блэкауты в ЕС вопросом времени
В Венгрии оценили вероятность перехода Дзюбы в клуб Черчесова
Назван самый богатый человек Украины
Собчак предупредила о прикрывающихся ее именем мошенниках
В Минобороны рассказали об итоговом селекторном совещании с Шойгу
Российский военный получил срок за отказ участвовать в спецоперации
Экономист предупредил о последствиях роста ключевой ставки ЦБ
Убившая детей «из-за бесов» россиянка оказалась дочерью настоятельницы монастыря
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.