В Австрии назвали блэкауты в ЕС вопросом времени

Глава Минобороны Австрии Таннер назвала блэкауты в странах ЕС вопросом времени

Странам Европейского союза (ЕС) необходимо подготовиться к отключениям электричества в скором времени. Об этом заявила глава Минобороны Австрии Клаудия Таннер, ее слова передает Die Welt.

Министр назвала блэкауты в странах объединения вопросом времени. «Вероятность того, что в ближайшем будущем в некоторых частях Европейского Союза будут блэкауты, крайне велика. Вопрос не в том, произойдет ли это, а в том, когда это случится», — высказалась она.