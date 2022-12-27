Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
14:00, 27 декабря 2022Ценности

Назван самый модный головной убор на зиму

Редакторы журнала Glamour назвали балаклаву самым модным головным убором на зиму

Фото: Shutterstock

Редакторы журнала Glamour назвали самый модный головной убор на зиму. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Речь идет о балаклаве — вязаной шапке, которая закрывает голову, лоб и лицо. При этом изделие имеет прорезь для глаз, рта или для овала лица.

Отмечается, что этот головной убор стал популярен благодаря показам люксового бренда Miu Miu. Так, модный дом выпустил на подиум моделей, одетых в пуховики, зимние ботинки, балаклавы и платья из легких тканей. Ирландский дизайнер Симон Роша, в свою очередь, рассказала, что платья с рюшами из ее новой коллекции также можно сочетать с подобными вязаными шапками.

Ранее персональный стилист и консультант сервиса «Юла» Ольга Дубравицкая перечислила россиянкам шесть моделей платьев, которые выйдут из моды к 2023 году. Специалистка рассказала, что в следующем году в первую очередь неактуальными станут платья-бандажи, поскольку они делают образ вульгарным и визуально дешевым. Вместо них она порекомендовала присмотреться к силуэтным фасонам с корсетными вставками.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Винар
Обсудить
Последние новости
В Госдуме высказались о готовности Украины к переговорам
Паразитолог раскрыл опасность «пожирающей мозг» амебы для россиян
Звезда «Дома дракона» раскрыла секрет своей прически в сериале
«ВКонтакте» объявила главные мемы года
Россиянка полдня возила незнакомца в машине и не замечала этого
Российский командир рассказал о ведении боев в окопах времен Второй мировой
На Украине заявили о росте потребления электричества
Япония решила нарастить поставки сжиженного газа из одной страны
Песня All I Want for Christmas Is You стала самой прослушиваемой в Spotify
Доктор Мясников назвал необходимые для выполнения перед Новым годом задачи
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.