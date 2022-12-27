Назван самый модный головной убор на зиму

Редакторы журнала Glamour назвали балаклаву самым модным головным убором на зиму

Редакторы журнала Glamour назвали самый модный головной убор на зиму. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Речь идет о балаклаве — вязаной шапке, которая закрывает голову, лоб и лицо. При этом изделие имеет прорезь для глаз, рта или для овала лица.

Отмечается, что этот головной убор стал популярен благодаря показам люксового бренда Miu Miu. Так, модный дом выпустил на подиум моделей, одетых в пуховики, зимние ботинки, балаклавы и платья из легких тканей. Ирландский дизайнер Симон Роша, в свою очередь, рассказала, что платья с рюшами из ее новой коллекции также можно сочетать с подобными вязаными шапками.

Ранее персональный стилист и консультант сервиса «Юла» Ольга Дубравицкая перечислила россиянкам шесть моделей платьев, которые выйдут из моды к 2023 году. Специалистка рассказала, что в следующем году в первую очередь неактуальными станут платья-бандажи, поскольку они делают образ вульгарным и визуально дешевым. Вместо них она порекомендовала присмотреться к силуэтным фасонам с корсетными вставками.