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12:44, 27 декабря 2022Ценности

В рекламе бренда Ким Кардашьян увидели пародию на снимки российской марки

Бренд Ким Кардашьян Skims обвинили в краже идеи рекламы у российской марки Belle You

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Бренд нижнего белья Skims, который принадлежит американской телезвезде Ким Кардашьян, обвинили в краже идеи рекламной кампании у российской марки Belle You. Соответствующие снимки и комментарии появились в Instagram-аккаунте иностранной компании (соцсеть запрещена в России; принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Речь идет о промо-коллаже, на котором модель Рейчел запечатлена в различных позах в хлопковом комплекте Skims красного цвета. Стоимость белья составляет 46 долларов (3200 рублей). При этом волосы манекенщицы собраны в низкий хвост, а на ее лице отсутствует макияж. Известно, что автором изображений выступил фотограф Борис Овини.

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Подписчики увидели в рекламе Skims пародию на кампанию Belle You, автором которой выступил фотограф Павел Харатян. Отмечается, что художник создал похожий коллаж, который напечатали на праздничных пакетах и коробках ретейлера специально к Новому году. В связи с этим юзеры обвинили Skims в плагиате, о чем написали в комментариях.

«Вау, это же Belle You», «Belle You», «Я уже видела такой же концепт несколько недель назад! Его создали талантливые ребята из Belle You», «Belle You, обратите внимание на эти кадры!» — высказывались возмущенные пользователи сети. При этом представители Skims и Belle You пока не давали комментарии по поводу произошедшего.

Ранее в декабре Джастин Бибер обругал H&M за кражу его фото для новой коллекции. Так, на сайте марки появился снимок, на котором модель позирует в платье-футболке с изображением артиста. По словам певца, он не согласовывал данную коллекцию. Артист также назвал вещи на сайте мусором. «Я не одобрил ни одну вещь в коллекции H&M. Мерч, который они сделали со мной, является мусором, и я призываю его не покупать», — заявил музыкант.

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Карина Черных
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