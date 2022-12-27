В России рассказали о страхах бизнеса выводить деньги за границу

Вице-премьер Белоусов: вывод денег за границу стал самым рискованным видом инвестирования

Вывод денег из России за границу стал самым рискованным видом инвестиций для компаний страны. О страхах бизнеса рассказал вице-премьер Андрей Белоусов в эфире телеканала «Россия 24».

«Я достаточно много встречаюсь с крупным бизнесом, сейчас есть полное понимание, что выводить деньги некуда и очень опасно. Это самый рискованный вид инвестиций, который сейчас есть», — сказал Белоусов.

Вице-премьер заявил, что на недавней встрече с бюро Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) представители бизнеса просили надежные способы вложения именно в России. По его словам, такого четкого акцента на этом вопросе не было у бизнеса еще полгода назад, когда западные страны начали вводить первые санкции.

Также Белоусов раскритиковал идею введения дополнительных ограничений в торговле и инвестициях, так как действующие санкции и так усложнили ситуацию для российских компаний. «У бизнеса должны быть какие-то люфты, тем более что, когда идет сейчас перенастройка логистических цепочек и технологических цепочек производственных, это все требует определенного маневра и ресурсов. Тут есть опасность пережать», — сказал он.

Ранее вице-премьер признался, что в марте испугался потери управляемости российской экономики, однако его опасения не оправдались благодаря усилиям Минтранса, Минпромторга и Центробанка. Он также подчеркнул, что в России нет смысла вводить мобилизационную экономику, как было в СССР в 1930-х годах.