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16:04, 27 декабря 2022Путешествия

Россиянам стали доступны выгодные туры в популярные пляжные страны на Рождество

АТОР: туроператоры предлагают россиянам туры в ОАЭ, Египет и Турцию за 50 тысяч рублей

Фото: Gehad Hamdy / Globallookpress.com

Отечественные туроператоры подготовили для россиян выгодные туры в популярные пляжные страны с захватом рождественской ночи 2023 года. Путешественникам предлагают дешевый отдых в Таиланде, Турции, Египте, ОАЭ, передает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

По данным специалистов, самой доступной по цене страной для отдыха во время январских выходных стала Турция. Отпуск на двоих на десять ночей в трехзвездочном отеле обойдется в 45,6 тысячи рублей по предложению туроператора Tez Tour. Агентство также предлагает отель пять звезд, в этом случае отдых будет стоить минимум 76,7 тысячи рублей на двоих на десять ночей.

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У Pegas Touristik есть рождественские туры в Турцию на восемь ночей с вылетом 3 января за 55,9 тысячи рублей на двоих. А Coral Travel предлагает россиянам провести восемь ночей, включая рождественскую ночь на 8 января, в Турции за 58,5 тысячи рублей.

Путевки в ОАЭ стали вторыми по выгодности после Турции. Самый дешевый вариант отдыха предлагает Anex Tour. В тур входит шестидневное проживание в трехзвездочном отеле за 73 тысячи рублей. У Tez Tour есть рождественские путевки в Эмираты на шесть ночей на двоих за 110 тысяч рублей с размещением в отеле четыре звезды. За аналогичный тур в ОАЭ у агентства «Русский Экспресс» россиянам придется заплатить 113 тысяч рублей.

Рождественский отдых в Египте обойдется в 50-55 тысяч рублей на человека. С Anex Tour можно отдохнуть неделю в Египте за 74 тысячи рублей на двоих в отеле категории три звезды. Fun&Sun предлагает Египет за 99 тысяч рублей на двоих на семь ночей. А Pegas Touristik оценивает тур в Хургаду на девять ночей на двоих в 113,5 тысячи рублей.

Туры в Таиланд с захватом рождественской ночи у Anex Tour будут стоить по 134 тысячи рублей на двоих, жить туристы будут в отеле с категорией пять звезд на завтраках. Fun&Sun может предложить путевки в Паттайю за 162 тысячи рублей на двоих на 11 ночей. В этом случае отель будет с категорией четыре звезды. У «Русского Экспресса» есть туры в Таиланд по 200,9 тысячи рублей на двоих на шесть ночей.

Ранее россияне устремились на Новый год в две страны Европы вопреки санкциям — на фоне повышенного спроса международный автобусный перевозчик Lux Express увеличит количество отправлений из России в Финляндию и Эстонию.

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Зарина Дзагоева
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