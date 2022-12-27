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19:07, 27 декабря 2022Россия

Экс-депутата Галямину уволили из РАНХиГС из-за статуса иноагента

Бывшего московского депутата Галямину уволили из РАНХиГС из-за статуса иноагента

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Бывшего муниципального депутата Тимирязевского района Москвы Юлию Галямину (внесена в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента) уволили из РАНХиГС из-за статуса иноагента. Об этом сообщили в пресс-службе вуза, передает РИА Новости.

«Данное решение было принято строго в соответствии с текущим законодательством России», — отметили в пресс-службе.

31 июля 2020 года против Юлии Галяминой возбудили уголовное дело за неоднократные нарушения при организации митинга. До этого она не раз привлекалась к административной ответственности за организацию несанкционированных акций.

В марте 2021 года совет депутатов Тимирязевского района Москвы лишил Галямину депутатского мандата.

2 сентября 2022 года Минюст включил экс-депутата Галямину в реестр иностранных агентов. Помимо нее, в список иноагентов попали телеведущий и комик Михаил Шац, блогер Кирилл Федоров и ряд других лиц.

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Никита Абрамов
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