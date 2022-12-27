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00:40, 27 декабря 2022Россия

Украину уличили в израсходовании советского и поставленного НАТО оружия

Алаудинов заявил, что Киев израсходовал советское и поставленное НАТО оружие
Апты Алаудинов

Апты Алаудинов. Фото: Саид Царнаев / РИА Новости

Помощник главы Чечни, командир спецназа «Ахмат», заместитель командующего 2-го армейского корпуса Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов уличил Киев в израсходовании советского и поставленного НАТО оружия. Об этом он написал в Telegram.

«Израсходовано не только поставленное оружие, но и огромное количество оружия советского производства, находившееся на территории Украины», — написал он. По словам Алаудинова, повторить поставку оружия НАТО Киеву сразу не получится, так как таких объемов для экспорта у них просто нет.

Военный командир подчеркнул, что при всем желании устроить контратаку в новом году и «выслужиться перед хозяевами» у украинских властей ничего не получится.

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Марина Совина
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