Блогерша назвала лучший момент для применения сухого шампуня

Блогерша Рэйчел Боулинг посоветовала использовать сухой шампунь сразу после мытья волос

Бьюти-блогерша Рэйчел Боулинг назвала лучший момент для применения сухого шампуня и вызвала споры в сети. Соответствующий видеоролик появился на ее странице в TikTok.

По ее словам, средство необходимо наносить сразу после мытья волос. «Это поможет устранить жирность кожи головы сразу же, как она появится», — объяснила она. Вдобавок автор публикации отметила, что если таким образом использовать продукт, то он не оставит на прядях белого налета.

Многие подписчики не оценили совет Боулинг, о чем принялись писать в комментариях под видео. «Довольно глупо. Средство работает только один раз, а не на протяжении долгого времени», «Такой способ сделает кожу головы очень сухой», «Просто опусти голову и нанеси средство на корни — быстро и легко!» — писали они.

В то же время были и те пользователи сети, которые поблагодарили юзершу за совет. «Я думаю, вы только что изменили мою жизнь!» — высказалась одна из подписчиц.

В декабре жительница США решила проверить способ избавиться от жирности волос и разозлила подписчиков. Бьюти-блогерша Алисса Мари Пена рассказала, что в соцсетях стали популярны видео, в которых юзеры используют вместо сухого шампуня смесь из кукурузной муки и какао-порошка.