Стали известны подробности дела об убитых матерью детях в Екатеринбурге

Омбудсмен Мороков: сигналов о проблемах в семье убившей детей екатеринбурженки не было

Сигналов о проблемах в екатеринбургской семье, где мать убила детей, не было, сообщил уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков. В беседе с «Лентой.ру» детский омбудсмен сообщил подробности о происшествии.

О резонансном убийстве детей в Екатеринбурге стало известно 26 декабря. Женщина употребила синтетические наркотики. После этого ей показалось, что в ее сыновей и маленькую дочь вселились бесы, и она решилась на преступление.

До приезда полиции россиянка лежала с телами на кровати. Полицейские установили, что незадолго до убийства в семье случился конфликт из-за того, что старший сын впервые покурил сигарету, которую украл у отца.

Никаких сигналов о том, что что-то происходит в этой семье, не было Игорь Мороков детский омбудсмен

«Мы планируем пообщаться с теми, кто работал в контактной зоне с семьей. Насколько я знаю, ребята занимались в спортивных секциях. Но это только предстоит. Мы умышленно не торопим эту ситуацию, потому что это жутчайшая история, которая потрясла большое количество людей», — сообщил Мороков.

Детский омбудсмен объяснил, что специалисты не хотят мешать следственным органам. «Следователям необходимо установить истину того, что произошло. Мы не хотим сейчас мешаться у них под ногами. В первую очередь сегодня работают они. А мы посмотрим эту историю с точки зрения участия в жизни ребят образовательных организаций. Но главное сейчас следователям установить все нюансы произошедшего», — добавил он.

Также стало известно, что 37-летняя женщина, убившая пятимесячную дочь и двоих сыновей 10 и 15 лет в Екатеринбурге, задушила их по очереди с помощью пояса от халата.

