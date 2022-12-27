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15:25, 27 декабря 2022Бывший СССР

Украина начала искать оборудование в США для ремонта энергетики

В Генштабе ВСУ заявили, что Киев начал поиск оборудования в США для ремонта энергетики

Фото: Yuriko Nakao / Reuters

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины (ВСУ) заявили, что правительство республики начало искать доступное оборудование в США, которое можно направить на ремонт энергетики. Об этом сообщает РИА Новости.

«Администрация работала в партнерстве с Национальными лабораториями, промышленностью, коммунальными службами и украинским правительством, чтобы найти доступное оборудование в США, которое можно было бы доставить на Украину для экстренной поддержки», — сказано в заявлении. Уточняется, что партнеры Киева, в том числе Вашингтон, делают все возможное для уменьшения ущерба инфраструктуре страны.

Согласно сообщению Генштаба ВСУ, свыше 53 миллионов долларов в поддержку украинских электросетей выделили на критически важное оборудование для аварийного ремонта, что поможет восстановить магистраль системы электропередачи. Как отмечается, это имеет решающее значение для сохранения тепла и света в домах потребителей во время зимы.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в разных регионах республики около девяти миллионов человек остаются без электроэнергии. Он отметил, что сохраняется дефицит электричества. Количество и длительность отключений электроэнергии сокращается, добавил политик.

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Кристина Есикова
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