Зеленский раскрыл число оставшихся без света украинцев

Зеленский заявил, что на Украине без света остались около девяти миллионов человек

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в разных регионах страны без электричества остаются около девяти миллионов человек. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

Политик посетовал на продолжающиеся отключения света, добавив, что дефицит электроэнергии сохраняется. При этом, добавил он, «количество и продолжительность отключений сокращается».

23 декабря британский телеканал Sky News показал спутниковые снимки Киева, который в ходе российской спецоперации оказался почти полностью обесточен.

В октябре Вооруженные силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре. Атаки начались вскоре после теракта на Крымском мосту, за которым, по данным властей страны, стоят спецслужбы Украины. Целями ударов становятся объекты энергетики, военного управления, связи и оборонной промышленности в стране.

22 декабря глава украинского Минэнерго Герман Галущенко заявил, что полностью восстановить энергосистему страны можно к лету 2023 года. Это будет возможно при отсутствии новых обстрелов, уточнил он.