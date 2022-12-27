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20:41, 27 декабря 2022Экономика

Цены на газ в Европе обвалились

Стоимость газа в Европе упала почти до $850 за тысячу кубометров впервые с 22 февраля

Фото: Alexandros Avramidis / Reuters

В ходе торгов 27 декабря во второй половине дня цены на газ в Европе падали почти до 850 долларов за тысячу кубометров, что произошло впервые с 22 февраля. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Стоимость газовых фьючерсов с поставкой в январе в нижней точке достигала 852 долларов за тысячу кубометров, обвалившись более чем на шесть процентов. Впоследствии цены отыграли падение, скорректировавшись до 896 долларов за тысячу кубометров на момент написания материала. Газ дешевеет начиная с 7 декабря.

Несмотря на существенное сокращение поставок из России, стоимость топлива уже ниже, чем год назад в те же сроки. В конце декабря 2021 года газ торговался в районе тысячи долларов за тысячу кубометров.

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На падение котировок влияет рекордно высокий за последние годы объем запасов в подземных хранилищах (ПХГ), а также теплая и ветреная погода. Эксперты считают, что мягкие погодные условия помогут смягчить энергетический кризис в регионе.

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Мария Грушко
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