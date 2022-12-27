Названа стоимость роскошного особняка Газманова в Подмосковье

Риелтор Вавилова: особняк Газманова в Подмосковье стоит четыре-шесть миллионов долларов

Жена российского музыканта Олега Газманова Марина показала в личном блоге роскошный особняк семьи в Подмосковье. Риелтор Татьяна Вавилова назвала приблизительную стоимость объекта, передает Telegram-канал BLITZ+.

По словам Вавиловой, дом мог обойтись Газмановым в четыре-шесть миллионов долларов. Речь идет о двухэтажном особняке с мансардой и панорамными окнами. Территория, на которой располагается строение, окружена еловым лесом.

Помимо дома в Подмосковье, Газманов также владеет квартирой в Латвии. В июле 2014 года музыкант попал в черный список Министерства иностранных дел страны из-за своей позиции по вопросу Крыма — ему запретили въезд в Латвию. В октябре 2022 Газманов заявил, что не может продать или сдать в аренду объект из-за введенного властями страны запрета на финансовую деятельность.

В ноябре Газманов сообщил о нежелании избавляться от латышской недвижимости. Музыкант отметил, что цены на жилье в Латвии сильно упали, а заинтересованных в его собственности покупателей нет.