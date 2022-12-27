Стало известно о страхе немцев перед 2023 годом

FAZ: две трети граждан Германии испытывают страх перед 2023 годом из-за кризиса

Две трети граждан Германии испытывают страх перед 2023 годом из-за кризиса и нестабильной обстановки в мире. Об этом стало известно газете Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

Опрос, проведенный British American Tobacco для Гамбургского фонда исследований будущего, показал, что 64 процента ​​немцев беспокоятся о 2023 году. По информации издания, сильнее всего тревожатся перед наступающим годом жители сельской местности и представители старшего поколения.

Большинство граждан ФРГ также сочли неудачным 2022 год. Причину этого собеседники издания видят в конфликте на Украине. FAZ отмечает, что рост цен на энергоносители и высокая инфляция приводят к финансовым проблемам для многих граждан, а разрыв между богатыми и бедными быстро увеличивается.

Ранее глава Минобороны Австрии Клаудия Таннер заявила, что странам Европейского союза (ЕС) необходимо подготовиться к отключениям электричества в скором времени. Она назвала блэкауты в странах объединения вопросом времени. «Вопрос не в том, произойдет ли это, а в том, когда это случится», — уточнила министр.