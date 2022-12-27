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16:58, 27 декабря 2022Россия

В Госдуме предрекли странам ЕС скорое сожаление из-за потери отношений с Россией

В Госдуме заявили, что скоро страны Евросоюза пожалеют о потере отношений с Россией

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Многие страны Европейского союза в скором времени будут сожалеть, что потеряли отношения с Россией. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев в разговоре с «Известиями». Таким образом он ответил на слова президента Чехии Милоша Земана о прежних хороших отношениях с Россией из-за поставок «сравнительно дешевого энергетического сырья».

«Если есть экономические отношения, то будут и все остальные отношения: культурные, социальные, гуманитарные, политические», — сказал Селезнев. Он также добавил, что позиция касательно России выла высказана чешским лидером «весьма откровенно».

При этом российский чиновник предположил, что вскоре очень многие лидеры западноевропейских стран пожалеют, что потеряли «дружбу» с Россией. Селезнев объяснил, что раньше эти страны могли потреблять дешевые и стабильные энергоносители из России. При этом сейчас европейская экономика попала под влияние американских деятелей, которые ее разваливают. Он уточнил, что США желают это весьма успешно.

Ранее во вторник, 27 декабря, президент Чехии объяснил свою прежнюю позицию в отношении России. Земан заявил, что всегда высказывался за хорошие отношения с Москвой благодаря поставкам «сравнительно дешевого энергетического сырья». При этом он отметил, что существуют моменты, когда «экономические интересы должны уступить интересам безопасности». Чешский президент назвал конфликт на Украине самым значимым событием 2022 года. Земан также уточнил, что на сегодняшний день безопасность всего мира оказалась под угрозой.

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Варвара Кошечкина
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